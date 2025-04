"Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, damit anzufangen, Geld zu sparen ", sagt Kathy Elmenthaler von Stiftung Warentest. Ein früher Start erleichtert jedoch das langfristige Ansparen größerer Summen, ohne hohe monatliche Beiträge aufbringen zu müssen, so die Projektleiterin Geldanlage für Kinder . Wer also früh beginnt, kann vom Zinseszinseffekt profitieren und langfristig ein Vermögen aufbauen.

Welche Regelungen gelten für Minderjährige?

Wie lernen Teenager, Geld zu sparen?

Die meisten Kinder und Jugendlichen fangen mit einem Sparschwein an. Bevor es mit dem Investieren losgeht, kann ein Jugendgirokonto der nächste Schritt sein. Eltern sollten entscheiden, wann ihr Kind bereit dafür ist, sagt Kathy Elmenthaler. Ab etwa zwölf Jahren kann eine Girokarte sinnvoll sein.

Jugendliche sollten früh lernen, mit ihrem Budget zu haushalten: Was kaufe ich mir vom Taschengeld? Was soll am Ende des Monats übrig bleiben zum Sparen?