Was ist eine Angststörung? Symptome, Ursachen und Therapie

Angststörungen sind die häufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Insgesamt sind jährlich 17,8 Millionen Erwachsene in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betroffen, das ist mehr als ein Viertel der volljährigen Bevölkerung. Aber nicht einmal jede*r fünfte Betroffene nimmt professionelle Hilfe in Anspruch. Manche sind nicht in der Lage, sich Hilfe zu suchen, andere haben Angst vor der Behandlung oder dem gesellschaftlichen Stigma.