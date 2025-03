Bei der transurethralen Resektion der Blase (TUR-B) handelt es sich um einen chirurgischen Eingriff, der unter Vollnarkose oder in Periduralanästhesie durchgeführt wird. Ähnlich wie bei der Blasenspiegelung wird ein Endoskop über die Harnröhre in die Blase vorgeschoben. Über eine integrierte Kamera kann der Urologe die Blase inspizieren und mithilfe der Elektroschlinge Tumore abtragen. Dabei wird versucht, diese möglichst vollständig zu entfernen.



Die anschließende Gewebeuntersuchung durch den Pathologen gibt Aufschluss darüber, wie weit der Tumor in die Blase eingedrungen und wie aggressiv er ist.



Nach dem Eingriff wird eine Instillationstherapie empfohlen, bei der die Blase mit lokal wirkenden Chemotherapeutika gespült wird. Damit sollen eventuell verbliebene Tumorzellen abgetötet werden. Trotz der Behandlung kann es zu einer erneuten Tumorbildung kommen. In diesen Fällen wird die Behandlung wiederholt.