Ein kleiner Pieks und schon hat sich ein Sensor mit Fäden in der Haut am Oberarm festgezogen. So wird nach jedem Bissen, der gegessen wird, der individuelle Blutzuckerspiegel gemessen. Und was gegessen wird, tragen die Nutzer akribisch in einer App ein. Ein Algorithmus wertet die Daten dann aus und so soll man nach dem meist 14-tägigen Testzeitraum erfahren, wie der individuelle Blutzucker auf verschiedene Speisen und Getränke reagiert.