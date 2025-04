Der Name Cluster kommt daher, dass sich die Beschwerden in bestimmten Zeiten häufen (engl. cluster: Häufung, Gruppe). Experten unterschieden zwei Formen.



Die typische episodische Form folgt oft einem jahreszeitlichen Rhythmus, etwa mit häufigen Attacken im Frühjahr oder Herbst. Dazwischen liegen monatelange schmerzfreie Phasen.



Bei der seltenen chronischen Form ist die beschwerdefreie Zeit kürzer als ein Monat. Die Schmerzattacken folgen vor allem einem tageszeitlichen Rhythmus, oft nachts aus dem Schlaf heraus, aber auch tagsüber zu bestimmten Zeiten.



In seltenen Fällen kann die episodische Form in die chronische Form übergehen und umgekehrt.