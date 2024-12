CMV in der Schwangerschaft: Großes Risiko für Ungeborene

CMV ist die am meisten verbreitete, angeborene Infektionskrankheit : Bis zu 4.000 infizierte Babys kommen in Deutschland pro Jahr auf die Welt. 15 Prozent davon haben gesundheitliche Schäden. Auch Todesfälle kommen vor. Laut WHO gehört Cytomegalie in Europa zu den 17 gefährlichsten Viren überhaupt. Experten schätzen aber, dass etwa 30 bis 50 Prozent der Frauen und Mütter in Deutschland CMV nicht kennen.