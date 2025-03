Viele Menschen leiden unter einem Verlust des Geruchssinns, insbesondere als Folge einer Corona-Infektion. Ein Riechtraining kann helfen, die Regeneration zu beschleunigen. 17.03.2025 | 2:46 min

Frisch gewaschene Wäsche riecht nach Blumenwiese, nach Alpenfrische, Vanille … Oder? "Wenn ich sie raushole, ist es absolut neutral. Es riecht aber zumindest nicht muffig", sagt Marion Lösche. Sie hat nach einer Covid-Infektion ihren Geruchssinn verloren.

Jeder Fünfte hat eine Riechstörung: kann nichts riechen oder Dinge, die mal gut gerochen haben, riechen plötzlich falsch. "Dann fühlt man sich wie in einem Vakuum, wie in einer Bubble, so für sich alleine", sagt Marion Lösche.

Tiere und Menschen folgen bei der Partnerwahl der Nase. Bei Tieren - zum Beispiel Stichlingen - hilft der Geruchssinn, widerstandsfähigere Nachkommen zu zeugen. 31.01.2022 | 0:39 min

Riechen ist unser ältester Sinn

Nicht mehr riechen zu können, das habe ihre Lebensqualität eingeschränkt, erzählt Marion Lösche. Immer wieder kontrollierte sie die Rauchmelder im Haus - sie hätte es ja nicht riechen können, wenn es brennt. Zum Essen musste sie sich zwingen, alles schmeckte nach Pappe: "Das ist sehr belastend."

Ich habe angefangen, alles, was sehr intensiv schmeckt, zu probieren. „ Marion Lösche, konnte nicht mehr riechen und nichts schmecken

Sogar Löwensenf habe sie löffelweise gegessen, erzählt Lösche.

Fünf Fakten zum Riechen : Was unser Geruchssinn alles kann Gerüche begleiten uns täglich. Sie wecken Erinnerungen, die tief in unserem Gehirn verankert sind. Fünf Fakten, die die Besonderheiten unseres Geruchssinns zeigen. von Jana Sepehr mit Video

Wer nichts schmeckt, der riecht in Wahrheit meist nichts: Geschmack ist zu 80 Prozent Geruch. Riechstörungen können durch Virusinfektionen , chronische Entzündungen oder Verletzungen am Schädel entstehen. Sie können sogar ein Frühsymptom für Parkinson sein. Wer nicht riechen kann, sollte das beim HNO-Arzt abklären.

Fünf Jahre nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland haben viele Menschen noch „Puls“, wenn sie an die Zeit zurückdenken, viele beschäftigt die Folgen der Pandemie bis heute. 12.03.2025 | 43:39 min

Wie man Riechen wieder lernen kann

Riechzellen können sich aber neu bilden. Eine Art Physiotherapie für die Nase soll die Regeneration beschleunigen:

Ein Riechtraining ist vor allem für die Patienten sinnvoll, die nach einer Viruserkrankung eine länger anhaltende Riechstörung haben. „ Stephan Hackenberg, Direktor der HNO-Klinik in Würzburg

Riechtraining sei nachgewiesenermaßen wirksam in dem Zusammenhang, sagt Stephan Hackenberg, Direktor der HNO-Klinik in Würzburg.

Fünf Jahre ist der erste Corona-Lockdown mittlerweile her. Waren alle Entscheidungen damals richtig? Die Aufarbeitung der Pandemie ist noch längst nicht abgeschlossen. 28.12.2024 | 11:33 min

Mit Düften trainieren

Marion Lösche hat durch ein Riechtraining ihren Geruchssinn teilweise zurückgewonnen. Sie riecht jeden Tag an vier Düften: zwei morgens, zwei abends. Jeweils zehn Minuten. Die Düfte sind stark konzentriert in Flaschen oder Stöpseln, die man sich in die Nase steckt.

Beim Riechtraining werden Stöpsel mit stark konzentrierten Düften in die Nase gesteckt. Quelle: ZDF

Wichtig dabei: sich auf den Geruch zu konzentrieren und auf das, was man damit verbindet: "Es ist komisch, auf eine Cola-Flasche zu gucken, man hat den Stöpsel in der Nase und man riecht nichts. Natürlich weiß ich, wie Cola schmeckt. Dann wird man wehmütig. Weil man einfach so gerne wieder Cola schmecken würde."

Lebensretter Nase : Wenn Gerüche uns warnen Hören und Sehen bestimmen unseren Alltag sehr. Aber auch der Geruchssinn hat großen Einfluss und kann unterschiedliche Gefühle hervorrufen - bei jedem andere. Anne Frieda Müller, Wien

Riechtraining braucht Geduld

Ein Riechtraining dauere mindestens drei, vier Monate. Oft sogar bis zu einem Jahr, sagt Stephan Hackenberg. "Wichtig ist nicht unbedingt, welche Geruchsstoffe man konkret verwendet, sondern dass man das konsequent macht."

Riechtrainings gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und kosten zwischen 30 und 130 Euro. Die Düfte sollten intensiv riechen und variieren. Trotz nachgewiesener Wirkung werden sie aktuell nicht von der Krankenkasse übernommen. Vor dem Training sollte man einen Riechtest bei seiner HNO-Ärztin oder seinem Arzt machen.

Wie SARS-CoV-2 zu seinem Namen kam, was fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie über das Virus bekannt ist und was man daraus lernen kann. 10.03.2025 | 7:11 min

Wieso Gerüche falsch riechen

Der erste Geruch, den Marion Lösche wieder riechen gelernt hat, war Menthol: "Ich habe fast geweint. Man fängt an, das einzusaugen." Sie habe gute und schlechte Tage - Tage, an denen die Zitrone plötzlich nach Toilettenstein riecht.

Die Riechschleimhaut regeneriere nicht in allen Bereichen gleichsam, "sodass es durchaus sein kann, dass man von einem Geruch wie zum Beispiel Orange nur Teilkomponenten wahrnimmt und dass die Orange dann plötzlich anders riecht", sagt Hackenberg. Deswegen würden manche Gerüche plötzlich als unangenehm wahrgenommen.

Trotz der schlechten Tage riecht Marion Lösche immer besser. Und das ist das einzige, was für sie zählt.

Caroline Drees ist Redakteurin im ZDF-Landesstudio in Bayern