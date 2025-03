Eine einfach anwendbare Methode der Darmkrebsfrüherkennung könnten Atemtests sein. Dabei werden in der Atemluft bestimmte Stoffe aufgespürt, die mit Darmkrebs in Verbindung stehen. Forscher hoffen so, frühzeitig einen Tumor zu entdecken.Um diese Methode zu testen und um generell die Akzeptanz und Teilnahme an den gängigen Früherkennungsuntersuchungen zu erhöhen, hat die Universitätsmedizin Mainz gemeinsam mit einer Reihe von Partnern die europaweite Studie Oncoscreen gestartet. Interessierte können an der Studie teilnehmen.