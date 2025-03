Laut Schätzungen kommt weltweit pro 800 Lebend-Geburten ein Baby mit Down-Syndrom zur Welt. In Deutschland leben schätzungsweise 30.000 bis 50.000 Menschen mit Trisomie 21.

Was ist Trisomie 21?

Menschen mit Trisomie 21, aufgrund der Beschreibung durch den britischen Arzt John Langdon Down auch Down-Syndrom genannt, haben 47 Chromosomen in den Zellkernen, da das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist. Die meisten Menschen besitzen dagegen 46 Chromosomen: jeweils ein mütterliches und ein väterliches Exemplar, in 23 Paaren.