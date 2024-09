Dyshidrose: Was hilft gegen die juckenden Bläschen?

Dyshidrose verursacht juckende Bläschen, vor allem an den Händen. Vollständig heilbar ist das dyshidrotische Ekzem nicht, aber gut behandelbar.

Was ist Dyshidrose?

Bei einer Dyshidrose bilden sich kleine Bläschen, die stark jucken und auch nässen können. Die Erkrankung tritt meist an Handflächen und Fingerseiten auf, aber auch an den seitlichen Fußsohlen und in den Zehenzwischenräumen. Hautarzt Uwe Kirschner behandelt regelmäßig dyshidrotische Ekzeme.