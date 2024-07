Mit dem E-Auto in den Urlaub: Tipps für die Reiseplanung

Die meisten Ladestationen ermöglichen die sogenannte Ad-hoc-Zahlung mit Apps sowie Debit- oder Kreditkarte . Diese Zahlungsart ist besonders flexibel, aber meist auch die teuerste Zahlungsoption . Es kann sich also lohnen, Informationen über alternative Bezahlsysteme auf der Fahrstrecke oder im Zielland einzuholen.Günstigere Stromtarife erhält unter Umständen, wer im Vorfeld einen sogenannten E-Roaming-Tarif abschließt. Gezahlt wird dann mit einer Ladekarte. Der Anbieter des Tarifs gewährleistet dabei einen Strom-Festpreis und unterhält meist eine große Zahl an Partnersäulen im In- und Ausland, an denen günstiger und einfach getankt werden kann.