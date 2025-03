Drei Effekte des Fastens sind mittlerweile wissenschaftlich ausreichend belegt: Zum einen beeinflusst der Nahrungsentzug den Stoffwechsel und hat somit eine positive Wirkung auf den Blutzucker , die Blutfette und den Blutdruck Zum anderen reduziert Fasten entzündliche Prozesse im Körper. Patientinnen und Patienten, die an Rheuma Arthrose oder auch an entzündlichen Darmerkrankungen oder an Multipler Sklerose erkrankt sind, können daher profitieren.Und drittens beeinflusst das Fasten die molekularbiologischen Vorgänge im Körper: Es kurbelt die zelluläre Reinigung, die sogenannte Autophagie, an. Gleichzeitig sorgt es für Neubildung von Stammzellen und verändert sogar das Mikrobiom. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass man durchs Fasten sein Epigenom, die Software des Körpers, biologisch verjüngen kann.