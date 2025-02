Der Preis für eine Behandlung mit Fischhaut ist hoch, je nach Größe der Wunde kann sie pro Anwendung im drei- bis vierstelligen Bereich liegen. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen hierzulande derzeit nur auf Antrag. In anderen Ländern Europas, zum Beispiel in der Schweiz , werde die Therapie mit Fischhaut regelhaft erstattet. Auch in den USA setze man sie häufig ein, sagt Gefäßchirurg Martin Storck.