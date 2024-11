Gallensteine können unerträgliche Schmerzen , sogenannte Gallenkoliken auslösen. Das passiert, wenn sie aus der Gallenblase wandern und sich in den Gallengängen festsetzen. Staut sich dadurch die Gallenflüssigkeit, muss schnell gehandelt werden. Sonst können gefährliche Entzündungen und Komplikationen auftreten, erklärt Johann Spatz, Chirurg am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München.