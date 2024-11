Außerdem können einige Lebensmittel das Immunsystem stärken . Zu wenig Vitamin C oder Zink kann zum Beispiel zu mehr Infekten führen. Sie werden im Winter daher oft als Mittel gegen Erkältungen eingesetzt. Geeignete Lebensmittel für die Aufnahme von Vitamin C und Zink sind Gemüse und Obst. Fünf Portionen am Tag sind laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die optimale Menge.