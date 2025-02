Nord- und Ostsee - Greenpeace: Chemikalien in Meeresschaum

Keine Grenzwerte für PFAS-Chemikalien in Deutschland

In neun Stichprobenmessungen seien im November und Januar "hohe Konzentrationen" der Chemikalien gefunden worden, teilte Greenpeace weiter mit. Anders als in Dänemark und den Niederlanden werde von den Behörden in Deutschland bisher aber nicht davor gewarnt. Es gebe hierzulande auch keine Grenzwerte für Badegewässer.

Greenpeace nahm die Proben nach eigenen Angaben auf Norderney, Sylt sowie in Sankt Peter-Ording an der Nordsee und Boltenhagen und Kühlungsborn an der Ostsee. In allen seien die im Nachbarland Dänemark geltenden Grenzwerte für Badegewässer von 40 Nanogramm pro Liter um das 290-fache bis 3.777-fache überschritten gewesen. Auch der ab dem kommenden Jahr in Deutschland geltende Grenzwert für die Gruppe der 20 am häufigsten vorkommenden PFAS im Trinkwassersei klar überschritten worden.

PFAS steht für per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen. Sie sind wasser- und fettabweisend und sind beispielsweise in Regenjacken, Kosmetika oder im Kochgeschirr enthalten. Man nennt sie auch Ewigkeitschemikalien, da sie sich nur extrem langsam abbauen. Diese künstlich hergestellten Stoffe können Mensch und Umwelt erheblich schaden. In Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union wird aktuell über ein weitgehendes Verbot dieser Substanzen diskutiert.

Potenzielle Gesundheitsgefahren durch extrem langlebige Chemikalien

PFAS sind extrem langlebig und reichern sich in der Natur, in Wasser und in Lebensmitteln an. Viele sind laut Greenpeace gesundheits- und umweltschädlich. Einige seien zudem krebserregend, beeinflussten das Hormonsystem und schädigten die Fortpflanzung. Viele der Stoffe blieben lange im menschlichen Körper. PFAS bauen sich laut Greenpeace nicht ab und reichern sich in der Nahrungskette an. Einige PFAS sind in der EU schon verboten, Umwelt- und Verbraucherschützer fordern allerdings ein umfassendes Verbot.