Tipps für pflegende Angehörige: Was Sie wissen sollten

Wird ein Familienmitglied mit einer Pflegebedürftigkeit aus dem Krankenhaus entlassen, möchten viele Angehörige die Pflege zu Hause selbst übernehmen. Mit dieser Entscheidung stehen sie allerdings oft vor großen Herausforderungen. Hier greift das Angebot der so genannten Familialen Pflege. Das Ziel: den Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege zu ermöglichen und dabei zu unterstützen.

Training ist unabhängig von Pflegegrad oder Krankenkasse

In vielen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg wird die Familiale Pflege in Kooperation mit der AOK NordWest und der AOK Hamburg/Rheinland angeboten. Alle Leistungen sind kostenfrei und unabhängig von der Krankenkassenzugehörigkeit. Die Kosten tragen die Pflegekassen, unabhängig von Alter oder Erkrankung.