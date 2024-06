Hallux valgus: Wie man einen Ballenzeh erfolgreich behandelt

Um den Hallux valgus zu korrigieren, ist eine Operation die einzige Möglichkeit. Der "richtige" Zeitpunkt sei dann, wenn der Leidensdruck des Patienten hoch ist oder Beschwerden mit konservativen Maßnahmen nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, so die Expertin. Der Hallux valgus sei zwar kein Risikofaktor für eine Arthrose am Großzehengrundgelenk, gelegentlich würden beide Krankheiten aber in Kombination auftreten.