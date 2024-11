Typisch für den Start in die kalte Jahreszeit: Es kratzt im Hals. Spätestens wenn sich das Kratzen zu unangenehmen Halsschmerzen auswächst, greifen viele zu Medikamenten. Über 30 Millionen rezeptfreie Produkte gegen Halsschmerzen wurden 2023 in Apotheken verkauft. Das Angebot ist so reichhaltig wie unübersichtlich.