Beanspruchte Haut im Sommer: die wichtigsten Hautpflegetipps

After-Sun-Produkte kühlen und spenden Feuchtigkeit

"After-Sun-Produkte sind in der Regel wasserreicher und dünnflüssiger", erklärt Sellerberg. "Sie kühlen, weil die in den After Suns enthaltene Feuchtigkeit verdunstet." Die Fettschicht, die After Suns hinterlassen, ist wesentlich dünner. Ganz ohne Fettanteil ginge es aber nicht, da das Wasser sonst zu schnell verdunsten würde.