Weißer Hautkrebs: Sonne als unterschätztes Gesundheitsrisiko

In Deutschland erkranken vier- bis fünfmal mehr Menschen an hellem Hautkrebs , als vor drei Jahrzehnten. Auch international nimmt die Zahl der Erkrankten und Todesfälle seit Jahren zu. "Wir haben einen dramatischen Zuwachs an hellem Hautkrebs", bestätigt Bernhard Homey, Leiter der Klinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD).