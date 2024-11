Jährlich sterben bis zu 400.000 Menschen in Deutschland an den Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen . Laut der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) sind sie die häufigste Todesursache. Dazu gehören Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems, die zu einem plötzlichen Herztod führen können.Etwa 65.000 Menschen sterben laut DGK in Deutschland jedes Jahr am plötzlichen Herztod.