Wer den Hexenschuss loswerden will, muss sich bewegen. Lassen die Schmerzen das nicht zu, können kurzzeitig Schmerzmittel helfen. Spritzen mit einem örtlichen Betäubungsmittel in Kombination mit einem niedrig dosierten Kortison-Präparat, kommen in der Regel nicht mehr zum Einsatz. Die Injektionen können allergische Reaktionen und Entzündungen sowie Blutergüsse an der Einstichstelle auslösen. Wirkstoffe in Tablettenform sind dagegen genauso effektiv.