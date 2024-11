Schmerzen vor allem in der Leiste oder seitlich an der Hüfte, zunächst bei Belastung, später auch in Ruhe und nachts, können auf eine Hüftgelenksdysplasie oder kurz Hüftdysplasie hinweisen. Auch Gangstörungen können eine Folge sein. Betroffene haben beispielsweise Probleme, ins Auto zu steigen.