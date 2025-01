Zudem können ältere Frauen in den Jahren vor der Menopause von starken Blutungen betroffen sein, häufig bedingt durch hormonelle Veränderungen, so Buchholz. Meist liege dann eine Östrogendominanz vor. In der Gebärmutter werde zu viel Schleimhaut aufgebaut und entsprechend stark falle dann die Blutung aus, erklärt der Frauenarzt.