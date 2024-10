IGel statt Kassenleistung: Wenn Patienten unnötig zahlen

Für Untersuchung zahlen trotz Krankheitsverdacht

Bei manchen medizinischen Leistungen kommt es für die Kostenübernahme darauf an, ob eine Indikation vorliegt. So ist eine Ultraschalluntersuchung der Brust ohne konkreten Verdacht meist eine IGeL. Bei Verdacht auf eine bösartige Veränderung, etwa nach einem Tastbefund, kann sie hingegen eine Kassenleistung sein. Doch in der Praxis klappt das nicht immer: Befragte gaben an, dass sie trotz eines konkreten Verdachts zahlen sollten.