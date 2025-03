Die Fissurenversiegelung ist eine Methode, um Karies bei Kindern vorzubeugen. Dabei werden Fissuren, also die Rillen, Furchen und Grübchen auf der Kaufläche der Backenzähne, mit einem dünnen Kunststoff versiegelt. Dies verhindert, dass sich Bakterien und Essensreste in den Vertiefungen festsetzen, die sich dort mit der Zahnbürste oft nur schlecht entfernen lassen.



Besonders sinnvoll ist die Versiegelung bei den bleibenden Backenzähnen, die ab dem sechsten Lebensjahr durchbrechen. Die Behandlung ist in der Regel schmerzfrei, dauert nur wenige Minuten und reduziert das Kariesrisiko deutlich. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Fissurenversiegelung der hinteren Backenzähne bei Kindern und Jugendlichen.