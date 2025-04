Am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim beschäftigen sich Forschende in Studien damit, wie jungen Menschen durch eine KI-unterstützte App im Umgang mit Zukunftsängsten, Sorgen und Stress geholfen werden kann. Georgia Koppe, Leiterin der Arbeitsgruppe Computational Psychiatry, war an den Forschungen beteiligt.