In der zweiten Phase, in den Wochen vier bis acht, ginge es darum, die alltäglichen Bewegungen wieder zu ermöglichen, so Seifert. In den Wochen acht bis 14 versuche man die volle Belastung und die Sportfähigkeit wiederherzustellen. Physiotherapie und Reha dauern in der Regel ein halbes Jahr, bei Profisportlern länger.