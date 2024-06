Leistenbruch: Was man zu Symptomen und zur OP wissen sollte

Die Diagnose ist für den Arzt meist einfach. "Typische Symptome sind ziehende Schmerzen in der Leiste oder eben auch eine sichtbare Vorwölbung, dass da quasi was rauskommt, was da nicht hingehört", weiß Wolfgang E. Thasler, Viszeralchirurg am Rotkreuzklinikum München. Auch Übergewicht Schwangerschaft und bestimmte Sportarten erhöhen den Druck im Bauchraum und können zu einem Leistenbruch führen.