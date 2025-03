Wer nach queersensiblen, inklusiven oder barrierefreien Angeboten sucht, findet beispielsweise auf Queermed.de geeignete Praxen. Die Empfehlungen auf der Plattform stammen aus der Community, richten sich also von Nutzenden an Nutzende. Bislang sind über 1.700 Empfehlungen online.Gerade in ländlichen Gebieten zeigt sich, dass Deutschland von einem flächendeckenden Angebot queersensibler Praxen weit entfernt ist. Verbände oder queere Organisationen helfen bei der Vermittlung entsprechender Praxen.