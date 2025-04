Gemeinsame Faktoren, die die Menschen in diesen Regionen haben, sind eine Ernährungsweise mit viel Obst, Gemüse, Fisch und wenig Fleisch und Zucker. Dazu kommt viel Bewegung an der frischen Luft sowie ein niedriger Alkohol- und Tabakkonsum. Ein allgemein gesunder Lebensstil zahlt sich also tatsächlich aus.