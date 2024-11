Die Lymphknotentransplantation ist ein mikrochirurgisches Verfahren, bei dem Lymphknoten an einer Stelle des Körpers entnommen und an eine andere transplantiert werden. Es kommt für Patienten in Frage, die an einem chronischen Lymphödem leiden und auf konservative Behandlungen nicht ausreichend ansprechen. Die Patienten sollten in einem guten Allgemeinzustand sein und keine Infektionen, Krebs - oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.