Solche Mandelsteine, auch Tonsillensteine genannt, sind kleine, feste Ablagerungen. Sie bilden sich in den Krypten, also in den Vertiefungen der Gaumenmandeln, erklärt Hals-Nasen-Ohrenarzt Jan Gosepath von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Die Ablagerungen sind an sich harmlos.