Mastitis: Was bei einer Brustentzündung hilft

Mastitis : Das hilft bei einer Brustentzündung

von Annette Kanis 17.10.2024 | 06:21 |

Milchstau und Schmerzen in der Brust sind häufige Probleme in der Stillzeit. Was bei einer Mastitis zu tun ist, wann Medikamente notwendig sind und warum Abstillen nicht hilft.