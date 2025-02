Je nach Ausmaß und Symptomen unterteilt man die Mastopathie in drei Grade.



Grad I: Es kommt zu leichter Gewebevermehrung und/oder Zysten, manchmal auch zu gutartigen Gewebeknötchen. Das Brustkrebsrisiko gilt als nicht erhöht.



Grad II: In den Milchgängen der Brust hat sich Gewebe vermehrt, das aber normal aussieht. Durch das zusätzliche Gewebe kann es zu Knötchen, kleinen Narben oder zu Verstopfung der Milchgänge kommen. Das Brustkrebsrisiko gilt als leicht erhöht.



Grad III: In den Milchgängen findet sich vermehrt Gewebe, das sich von normalen Zellen mehr oder weniger unterscheidet. Diese Veränderungen werden noch einmal nach weiteren Kriterien in Untergruppen eingeteilt. Unter allen Frauen mit Mastopathie weist nur eine von zehn eine Grad-III-Mastopathie auf. Diese Veränderungen gelten nicht als Krebsvorstufe. Das Brustkrebsrisiko betroffener Frauen ist jedoch etwas höher als normalerweise.



Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum