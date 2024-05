Medikamente entsorgen: Wohin mit Tabletten und Arzneimittel?

Die meisten Menschen wissen nicht, was sie mit alten Tabletten machen sollen. Sie fühlen sich nicht gut über die Entsorgungswege informiert. Die Folge: Fast jeder zweite Deutsche kippt alte Medikamente ab und zu ins Waschbecken oder in die Toilette. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe beschäftigt das. Der Umweltwissenschaftler sagt, es sei ein Riesenproblem, Medikamente aus den Abwässern zu entfernen.

Gefährliche Wirkstoffe in Gewässern

Trotz großem Aufwand können nicht alle Rückstände in den Kläranlagen herausgefiltert werden. So gelangen sie zum Beispiel in Flüsse und Seen. Hier wurden schon gut 400 Wirkstoffe nachgewiesen. Einige sogar in Trinkwasserproben.