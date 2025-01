Bei der degenerativen Form liegt eine krankhafte Veränderung an den Klappensegeln oder am Halteapparat vor. So können die Klappensegel zum Beispiel zu lang oder verdickt sein. Dadurch können sie sich in den linken Vorhof vorwölben (Mitralklappenprolaps) und nicht mehr korrekt schließen. Auch ein Abriss der Sehnenfäden ist eine häufige Ursache für eine degenerative Mitralklappeninsuffizienz.