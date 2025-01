Paukenerguss: Flüssigkeit im Ohr : Warum das Hören plötzlich schwerfallen kann

Die Erkältungswelle hält an. Dadurch erkranken auch mehr Menschen an einem Paukenerguss. Warum Kinder häufiger betroffen sind als Erwachsene und was wirklich dagegen hilft.

von Markus Böhle