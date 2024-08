Morbus Bechterew: Symptome erkennen und richtig behandeln

Quälende Rückenschmerzen in der Nacht und steife Gelenke am Morgen - das klingt nach einem schlechten Start in den Tag. Für Menschen mit Morbus Bechterew sind diese Beschwerden Alltag. Sie leiden an einer chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankung , von der vor allem die Wirbelsäule betroffen ist.