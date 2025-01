Eine Lesebrille kann im Gegensatz dazu den Zwischenbereich, in dem sich der Bildschirm befindet, nicht abdecken und reicht daher nicht aus. "Doch das trifft nicht pauschal auf jeden Patienten zu", so der Experte. In jedem Fall ist das Office-Eye-Syndrom ein Fall für den Augenarzt und sollte nicht ignoriert werden.