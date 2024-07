Ohren reinigen: Wie man Ohrenschmalz entfernen kann

Wattestäbchen, Ohrenspray und Co : Wie man Ohren richtig reinigt und pflegt

von Andreas Kürten 09.07.2024 | 06:22 |

Wie reinige ich am besten die Ohren? Die Auswahl an Produkten ist groß. Doch einige davon sind kostspielig, unnütz oder gefährlich. Was wirklich hilft und was man vermeiden sollte.