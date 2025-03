Ob Strahlen-, Chemo- oder Immuntherapie: Moderne Krebsbehandlungen sind hochwirksam und immer mehr Patienten können dadurch geheilt werden. Die Kehrseite sind teils schwere Nebenwirkungen, die viele Substanzen auf das Herz-Kreislauf-System haben können. Laut Experten ist die Zahl der Krebspatienten, die an einer Herzerkrankung sterben, so hoch wie noch nie.

Immer mehr neue Krebsmedikamente

Was Krebsmedikamente am Herz auslösen

Verantwortlich dafür sind vor allem Anthrazykline, die bei einer Chemotherapie am meisten eingesetzt werden. Untersuchungen zeigen: Bis zu 30 Prozent der damit behandelten Patienten, leiden später an Herzerkrankungen. Die Medikamente hemmen die Teilung von Krebszellen, greifen aber auch gesunde Körperzellen an. Sie können zu schweren Zellstörungen führen, von denen vor allem das Herz betroffen ist.

Neue Fachdisziplin: Onkologische Kardiologie

Weil Nebenwirkungen von Krebsmedikamenten sich am Herzen oft erst Jahre später bemerkbar machen, werden sie meist auch erst spät diagnostiziert, etwa wenn es schon zu dauerhaften Schäden am Herzmuskel gekommen ist. Daher suchen Forscher nach Indikatoren, mit denen sie Komplikationen, die sich abzeichnen, möglichst früh erkennen können.

Wie Onkologen und Kardiologen zusammenarbeiten

In der onkologischen Kardiologie wird jeder Patient individuell betrachtet. Onkologen und Kardiologen besprechen die Fälle und arbeiten Hand in Hand. In einigen spezialisierten Kliniken gibt es zudem gemeinsame Sprechstunden. Die Spezialisten entscheiden auch gemeinsam, wie sie bei auftretenden Komplikationen reagieren, so Internist Stephan Baldus.