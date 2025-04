Die genauen Ursachen von Morbus Parkinson sind noch nicht vollständig geklärt. Es gibt allerdings mehrere Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung erhöhen können. Einer der wichtigsten Faktoren ist das Alter: Mit zunehmendem Lebensalter steigt das Risiko an Parkinson zu erkranken deutlich an. Das gilt insbesondere ab dem 60. Lebensjahr.Auch Umweltfaktoren wie Pestizide oder Schwermetalle sind mit einem erhöhten Risiko für Parkinson verbunden. Langjähriger Kontakt zu toxischen Substanzen, etwa in der Landwirtschaft oder Industrie, wurde als Ursache für die Schädigung des Nervensystems anerkannt. So hat der ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten eine Einstufung vom "Parkinson-Syndrom durch Pestizide" als Berufskrankheit empfohlen.