Nach Schätzungen von Experten leiden bis zu 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland an einer psychischen Erkrankung , etwa die Hälfte von ihnen hat Kinder. Auch deren Psyche gerät durch die elterliche Erkrankung in ernste Gefahr, erklärt Rieke Oelkers-Ax, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie vom Familientherapeutischen Zentrum Neckargemünd.