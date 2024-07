Angehörige mit Depression: Tipps und Hilfe

Der Schock traf Karoline an Weihnachten: Ihr Mann erzählte ihr, dass er an Suizid dachte. Die 32-Jährige wusste zwar, dass es ihm die letzten Monate über nicht gut ging, er viel Stress auf der Arbeit hatte. Obwohl sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie täglich mit psychischen Erkrankungen konfrontiert war, war sie überfordert. Ihr Mann versprach ihr, sich bis nach Silvester nichts anzutun. "Aber geschlafen habe ich kaum in dieser Zeit", sagt Karoline.