Ute Engelhardt hat unter anderem Sinologie, Japanologie sowie theoretische Grundlagen der chinesischen Medizin studiert. 1985 promovierte sie an der Universität München zum Thema "Qigong und Daoismus". Sie ist Vizepräsidentin der Internationalen Gesellschaft für Chinesische Medizin (SMS) und Leiterin der "Offenen Schule" der SMS, in der man Qigong, Taiji, Diätetik und Tuina erlernen kann. Bis 2024 war sie Dozentin für TCM an der TU München. Außerdem ist sie Buchautorin und erhält eine Gastprofessur an der Chengdu Universität für TCM.