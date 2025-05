Je nach Reiseziel kann es nötig sein, seinen Impfschutz vor der Abreise zu überprüfen. Quelle: imago/Pond5 Images

Wer auf große Reise geht, träumt von malerischen Landschaften, neuen Kulturen und Abenteuern. Was viele dabei vergessen: Nicht nur Flug Visum und Unterkunft wollen geplant sein - auch der Impfpass sollte vor Abflug dringend geprüft werden.

Reiseimpfungen frühzeitig planen

Wer eine Fernreise plant, sollte rechtzeitig an nötige Impfungen denken. "Ein halbes Jahr Vorlauf ist ideal, vor allem bei der ersten großen Reise oder wenn noch keine Reiseimpfungen vorhanden sind", rät Maren Sommer, Hausärztin und zweite Vorsitzende des Hamburger Hausärzteverbandes. Im Epidemiologischen Bulletin (14/2025) des Robert Koch-Instituts heißt es, dass Impfungen und Impfserien spätestens zwei Wochen vor Reisebeginn abgeschlossen sein sollten, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.

Die Hausarztpraxis als erste Anlaufstelle

Grundsätzlich ist die Hausarztpraxis eine gute Anlaufstelle für die erste Beratung. "Viele Hausärzte bieten eine reisemedizinische Impfberatung an oder können gezielt an Tropen- oder Reisemediziner weiterverweisen", sagt Maren Sommer. Welche Impfungen nötig oder sinnvoll sind, hängt stark vom Reiseziel, der Jahreszeit im Reiseland, Art und Dauer der Reise sowie individuellen Risikofaktoren ab. Wer zum Beispiel viel in der Natur unterwegs ist, Kontakte mit Tieren hat oder längere Aufenthalte in ländlichen Gebieten plant, braucht möglicherweise andere Impfungen als jemand, der eine Woche in einem Hotelresort verbringt, so die Hausärztin.

Weitere Beratungsmöglichkeiten Spezialisierte Einrichtungen für Tropen- und Reisemedizin bieten umfassende Beratung, Diagnostik und Impfungen für Fernreisen an. Es gibt sie in vielen großen Städten. Eine gute Übersicht von Tropeninstituten in Deutschland bietet die Gelbe Liste . Gut zu wissen: Es lohnt sich, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren. Das Forum Reisen und Medizin bietet außerdem Unterstützung bei der Suche nach Reisemedizinern in Ihrer Nähe.

Welche Reiseimpfungen empfiehlt die STIKO?

Für Reisen gibt es keine einheitlichen Pflichtimpfungen, sondern lediglich Empfehlungen, zum Beispiel von der Ständigen Impfkommission (STIKO) . Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass für die Einreise in einige Länder bestimmte Impfungen verpflichtend sind - zum Beispiel gegen Gelbfieber.

"Gelbfieber kommt in den tropischen und subtropischen Gebieten Südamerikas und Afrikas vor. Viele Länder haben zur Eingrenzung der Erkrankung für die Einreise eine verpflichtende Gelbfieberimpfung vorgeschrieben", heißt es auf der Website des Auswärtigen Amts. Die Gelbfieberimpfung muss zudem in einer staatlich anerkannten Gelbfieberimpfstelle erfolgen. "Solche Pflichtimpfungen werden in der Regel auch vom Reiseveranstalter mitgeteilt", erklärt Hausärztin Maren Sommer.

Weitere Informationen zu wichtigen Infektions- und Tropenkrankheiten stellt das Auswärtige Amt bereit

Unterschiedliche Arten von Impfungen



Standardimpfungen:

sollten immer auf aktuellem Stand sein,

dazu gehören zum Beispiel Tetanus, Masern, Diphtherie.

Empfohlene Impfungen:

sind abhängig von Reiseziel, Dauer, Art der Reise,

dazu gehören zum Beispiel Hepatitis A, Typhus, Tollwut, Dengue.

Pflichtimpfungen:

sind nur in bestimmten Ländern vorgeschrieben,

Nachweis bei Einreise erforderlich,

dazu gehört zum Beispiel Gelbfieber. Generell lohnt sich ein regelmäßiger Blick in den Impfpass, um diesen auf dem neuesten Stand zu halten, rät Hausärztin Maren Sommer.Standardimpfungen:Empfohlene Impfungen:Pflichtimpfungen:

Impfungen bei Risikogruppen

Schwangere und Stillende, Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit Grunderkrankungen gehören laut Robert Koch-Institut zu den Risikogruppen. Eventuell müssen die üblichen Impfempfehlungen individuell angepasst werden. Auch in diesem Fall ist eine Beratung bei einem Fachmediziner notwendig.

Individuelle Beratung entscheidend

Manche Impfungen tauchen standardmäßig in Empfehlungen auf, sind aber nicht in jedem Fall notwendig. "Die Grippeimpfung ist so ein Beispiel - die in Deutschland verfügbare Variante schützt eventuell nicht gegen den zirkulierenden Virusstamm in Asien oder auf der Südhalbkugel", erklärt Sommer. Die Entscheidung über die Sinnhaftigkeit einer Impfung sollte immer im persönlichen Gespräch mit einem Arzt getroffen werden.

Welche Reiseimpfungen zahlt die Krankenkasse?

Reiseimpfungen gehören nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen - doch viele übernehmen sie freiwillig im Rahmen sogenannter Satzungsleistungen. "Patienten zahlen zunächst selbst und reichen die Rechnung zur Erstattung ein - je nach Kasse werden die Kosten ganz, teilweise oder gar nicht übernommen", so Sommer. Für weitere Informationen lohnt es sich, bei der Krankenkasse nachzufragen.

Gut zu wissen: Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass Impfungen, die im Rahmen einer beruflich bedingten Auslandsreise erfolgen, über den Arbeitgeber erstattungsfähig sind.

