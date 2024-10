Rheuma-Medikament: Zweifel an Nebenwirkung von JAK-Inhibitor

Januskinase-Hemmer, kurz JAK-Inhibitoren, wirken direkt in der Immunzelle. Sie können als Tablette geschluckt werden und blockieren bestimmte Signale im Körper, die für das Entstehen von Entzündungen verantwortlich sind. Damit greifen die Wirkstoffe gezielt in den rheumatischen Entzündungsprozess ein.Die ersten JAK-Inhibitoren wurden 2017 in der EU zugelassen. Heute werden vier verschiedene Präparate bei rheumatoider Arthritis eingesetzt: Olumiant, Jyseleca, Rinvoq und Xeljanz.