Richtig saunieren: Was Anfänger in der Sauna wissen sollten

Tipps für einen erholsamen Sauna-Besuch 21.11.2023 | 3:59 min

Was gehört in die Sauna-Tasche?

Für den Sauna-Tag werden zwei große Handtücher benötigt. "Eines als Unterlage in der Sauna, eines zum Abtrocknen nach dem Duschen", so Romelia Fiering. "Zudem sollte ein Bademantel sowie Badelatschen eingepackt werden."

Wichtig ist auch, genügend Trinken mitzubringen, da der Körper durch die Sauna-Gänge viel an Flüssigkeit verliert. "Auf Alkohol sollte jedoch verzichtet werden", ergänzt die Saunameisterin. Schmuck, Brille und Kontaktlinsen sollten, wenn möglich, abgelegt werden. Das Handy sollte ebenfalls in der Umkleide aufbewahrt werden.

Täglich kommen wir mit Millionen Viren und Bakterien in Berührung - auch im Urlaub. Die Folge: Erkältung statt Erholung. Wie ich mit einem starken Immunsystem vorbeugen kann. 05.06.2023 | 6:03 min

Nackt in die Sauna - Muss das sein?

"Man ist nicht verpflichtet, nackt in die Sauna zu gehen. Es herrscht lediglich ein Textilverbot in Bezug auf Badekleidung, sprich Bikinis oder Badehosen."

Vor der Sauna nicht zu viel essen

"Vor dem Sauna-Gang empfiehlt es sich, nur leichte Speisen zu sich zu nehmen, beispielsweise Salat oder Obst", so Romelia Fiering. "Hier kann man sich an der Bade-Regel orientieren: Nie mit ganz vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser bzw. in die Sauna gehen." Auch in den Pausen zwischen den Saunagängen kann gerne etwas gegessen werden - mit der gleichen Regel im Hinterkopf.